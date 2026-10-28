Емил Ефтимов да бъде освободен от длъжността „Началник на отбраната“ и от военна служба предлага правителството

Министерският съвет предлага на президента да издаде указ, с който да освободи адмирал Емил Василев Ефтимов от длъжността „Началник на отбраната“ и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Предложението е след подаден рапорт от адмирал Ефтимов по условията на чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на България.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде на 30 септември рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие.

Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 г. Началник на отбраната е от 30 март 2020 г., пише на сайта на Министерството на отбраната. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".