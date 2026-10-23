Вратарят на Челси Емилиано Мартинес ще бъде извън игра поне няколко седмици, след като претърпя операция на челюстта. Това каза мениджърът на лондончани Чаби Алонсо преди домакинството на Тотнъм от осмия кръг във Висшата лига.

Аржентинският страж пострада при сблъсък с бранителя на Евертън Джарад Брантуайт преди седмица и трябваше да бъде закаран на носилка в болница, за да му се помогне.

"Емилиано вече е по-добре. Той претърпя операция. Все още трябва да изчакаме, но със сигурност ще му трябват няколко седмици за възстановяване. Надявам се, че няма да е повече от това", каза Алонсо.

Очаква се мястото на Мартинес под рамката на вратата да бъде заето от Майк Пендерс, който влезе като смяна и при победата с 2:0 срещу Евертън.

Алонсо разкри, че Мало Густо е готов за предстоящия мач, докато Пеп Чавария вече тренира, но няма да може да вземе участие срещу Тотнъм. Густо и Чавария пропуснаха мача с Евертън, тъй като първият бе болен, а вторият - с контузия.