ЕС добави най-големия производител на диаманти в света към списъка със санкции

Европейският съюз добави най-големия производител на диаманти в света „Алроса“, както и главния изпълнителен директор на фирмата Павел Алексеевич Мариничев към санкционния си списък, съобщава Ройтерс.

„В съответствие с наложената забрана за внос на диаманти, която е включена в 12-ия пакет от санкции, днес ЕС добави „Алроса“, най-голямата компания за добив на диаманти в света, както и главния ѝ изпълнителен директор към списъка“, се казва в съобщение на върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел, публикувано в социалната платформа Екс.

