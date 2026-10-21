Естония разчита все повече на жените в армията заради недостига на наборници

Жените се справят наравно с мъжете в естонските отбранителни сили (EDF), заявяват официални лица, тъй като демографските промени правят тяхната роля във военновременния резерв на страната все по-важна.

Въпреки че наборната служба и задълженията за национална отбрана в Естония в момента все още се отнасят само за мъжете, Ану Ранавески, генерален директор на Агенцията за отбранителни ресурси (KRA), посочва, че участието на жените в EDF далеч не се ограничава до спомагателни функции.

„В момента жените служат като наборници в най-различни подразделения, включително такива с по-високи психически и физически изисквания, като Силите за специални операции (ESTSOF) и Инженерния батальон, както и във военно разузнаване“, казва Ранавески.

Около 50 жени подават доброволно заявления за наборна служба всяка година – тенденция, която се запазва стабилна през 13-те години, откакто жените имат право да служат. В някои години половината от завършилите наборната служба жени продължават професионалната си кариера във въоръжените сили.

„Те са способни да служат във всяко подразделение“, подчертава тя, като отбелязва, че около 250 жени изпълняват действителна военна служба в редиците на EDF.

Демографските промени в Естония обаче могат да направят участието им още по-съществено. Към момента около 8000 млади мъже достигат възрастта за наборна служба всяка година, но в последно време годишният брой на новородените момчета е спаднал до едва 4000 - 5000.

Страната се нуждае от около 4100 наборници годишно, за да поддържа своя военновременен резерв.

„След 2035 г. нататък попълването на наборните редици без участието на жени ще стане доста трудно“, признава Ранавески.

Жените могат да заявяват предпочитания за конкретно подразделение

Ръководителят на KRA отбелязва, че към жените на служба се прилагат същите стандарти като към мъжете. „Понякога по време на маршове жените дори носят екипировката на мъже с по-слаба физическа подготовка“, добавя тя.

Те все пак получават едно предимство: агенцията по принцип се стреми да разпределя жените доброволци в подразделенията по техен избор.

„Опитваме се да се съобразяваме с предпочитанията им при избора на подразделение за отбиване на наборната служба“, казва Ранавески. „С изключение на подразделенията със собствен процес на подбор, като ESTSOF и Киберкомандването, където разпределението се базира на общото класиране на кандидатите.“

Ранавески посочва още, че младите мъже в Естония подлежат на задължителна наборна служба във възрастовия диапазон от 18 до 27 години, докато задълженията за национална отбрана важат за всички мъже до навършване на 61 години.

Следващият призив за наборници в естонските отбранителни сили е насрочен за февруари.

Статия, написана от ERR, първоначално публикувана на 20 октомври 2026 г.