Европа след приемането на България и Румъния в Шенген - първи реакции

Одобрението за пълноправното членство на България и Румъния вШенген вече е факт. Съветът на ЕС реши проверките по сухопътните граници на двете страни да отпаднат от 1 януари догодина. По-рано тази година отпаднаха проверките по въздушните и морските шенгенски граници. Днес е исторически ден за българските граждани, коментира веднага след решението българският вътрешен министър Атанас Илков.

DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU

