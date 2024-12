Решено: България е пълноправен член на Шенген от 1 януари 2025

България и Румъния ще станат пълноправни членки на Шенгенското пространство от 1 януари 2025 г. Решението беше взето официално на заседанието на Съвета на Европейския съюз днес.

На днешното си редовно заседание Съветът на ЕС "Правосъдие и вътрешни работи" (във формат министри на вътрешните работи) прие единодушно Решение за отпадне на проверките на вътрешните сухоземни граници за България и Румъния, считано от 1 януари 2025 г. Дългоочакваното решение беше последната стъпка от успешната интеграция на двете страни към Шенгенското пространство.

Миналата година на 30 декември Съветът на ЕС прие решение относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния, в резултат на което от 31 март т.г. отпадна контрола на пътниците по въздушните и морски граници. Още през 2011 г. Съветът потвърди в заключенията си за приключване на оценките по Шенген, че България и Румъния са изпълнили всички изисквания, за да прилагат напълно достиженията на правото от Шенген.

Шенгенското пространство без контрол по вътрешните си граници е едно от най-ценените от гражданите на ЕС постижения на европейската интеграция. Започнало като междуправителствен проект между пет държави членки през 1985 г. — Белгия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Франция — то постепенно се разшири, за да се превърне в най-голямото пространство на свободно движение в света. Освен че улеснява свободното движение на хора без контрол по вътрешните граници, Шенгенското пространство е от значителна полза за европейската икономика.

DEAL! Interior ministers have just adopted a decision to lift internal land border controls with and between Bulgaria and Romania from 1 January 2025. A great victory for Bulgaria, Romania, and all of Europe!#HU24EU

