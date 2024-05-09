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Европейски избори 2024: КП "Ние гражданите"

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от БНТ
23:51, 09.05.2024
Чете се за: 00:42 мин.
Евроизбори 2024 листи
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Листата за европейските избори 2024 на КП "Ние гражданите":

1. Пламен Панайотов Пасков
2. Нако Райнов Стефанов
3. Христо Георгиев Лафчиев
4. Чавдар Демиров Борачев
5. Евгения Николаева Колева
6. Николина Драганова Чакърова-Вълкова
7. Искрен Валериев Дилов
8. Иван Цветанов Павлов
9. Максим Генов Велков
10. Светослав Иванов Мандиков
11. Кирил Владимиров Гумнеров
12. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
13. Николай Делчев Георгиев
14. Георги Иванов Янкулов
15. Райна Иванова Стаменова
16. Светозар Стоянов Съев
17. Добри Милчев Божилов

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#европейски избори 2024 #евроизбори 2024 #листа
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