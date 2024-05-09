Европейски избори 2024: КП "Ние гражданите"
Листата за европейските избори 2024 на КП "Ние гражданите":
1. Пламен Панайотов Пасков
2. Нако Райнов Стефанов
3. Христо Георгиев Лафчиев
4. Чавдар Демиров Борачев
5. Евгения Николаева Колева
6. Николина Драганова Чакърова-Вълкова
7. Искрен Валериев Дилов
8. Иван Цветанов Павлов
9. Максим Генов Велков
10. Светослав Иванов Мандиков
11. Кирил Владимиров Гумнеров
12. Мадлена Николова Пенчева-Кирчева
13. Николай Делчев Георгиев
14. Георги Иванов Янкулов
15. Райна Иванова Стаменова
16. Светозар Стоянов Съев
17. Добри Милчев Божилов
Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в TikTok
Намерете ни в Google News