Европейски избори 2024: КП "Синя България"
Листата за европейските избори 2024 на КП "Синя България":
1. Цвета Кирилова Кирилова
2. Светослав Михайлов Живков
3. Заличен
4. Виктор Петьов Блъсков
5. Ирина Георгиева Атанасова
6. Янко Стоянов Стоянов
7. Николай Георгиев Василев
8. Диман Георгиев Георгиев
9. Мирослав Илиев Евтимов
10. Маноела Йорданова Георгиева
11. Димана Макариева Георгиева
12. Венера Михайлова Анастасова
13. Иван Пламенов Петков
14. Милен Димитров Георгиев
15. Инна Маринова Маринова
16. Мериън Ядран Белин
17. Любомир Младенов Канов
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