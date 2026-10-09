Европейските футболни асоциации се обединяват срещу удължените периоди за мачове на националните отбори, стана ясно след срещата на УЕФА в Берлин

Повечето от европейските футболни федерации са заявили пред УЕФА по време на срещата в Берлин, че не са доволни от новите удължени периоди от по четири мача за националните отбори, които приключиха тази седмица и се проведоха за първи път в такъв формат.

Контузени играчи като Килиан Мбапе пропуснаха твърде много срещи, Ерлинг Холанд поиска смяна в четвъртия мач на Норвегия, треньорите на по-малките държави бяха изправени пред сериозни логистични предизвикателства, а от феновете и спонсорите се изискваха повече време и средства.

„Катастрофа“ – така определи общата ситуацията с неговия тим един от президентите на футболна федерация пред репортер на агенция АР в кулоарите на срещата. А всички ръководители говориха при условие за анонимност, за да обсъдят каква да бъде общата позиция.

В края на срещата в Берлин от УЕФА заявиха, че ще съберат мненията им, за да преценят дали да отправят предложение към ФИФА относно 16-дневния период, обединил досегашните отделни паузи от по два мача през септември и октомври.

Но това може да се окаже и доста сложен процес, защото този формат с четири мача в началото на сезона е утвърден за още четири години в календара на ФИФА за международни срещи, който е окончателно определен до 2030-а. През въпросната година националните отбори в Европа ще изиграят четири мача в периода от 23 септември до 8 октомври. А за следващата 2027-а година това ще бъдат квалификационни срещи за Европейското първенство през 2028-а.

Водещите европейски клубове дълго настояваха и накрая получиха по-малко на брой в календара, но по-дълги паузи за националните отбори, тъй като искат да ограничат прекъсванията в сезоните и да намалят дългите пътувания на играчите си извън континента.

Но има и клубове, които не харесаха толкова дълга пауза. Срещу нея се изказа Нико Ковач – легендарният хърватски футболист, който в момента е начело на Борусия (Дортмунд). Според него, отборите ще се наложи да връщат играчите си във форма или да ги възстановяват.

„Сега сме изправени пред проблема не само с играчи, които се завръщат контузени, но и с факта, че губим ритъм за период от две или две и половина седмици. В известен смисъл, започваме направо от нулата“, заяви тази седмица Ковач.

Извън Европа от ФИФА отбелязаха, че по-дългата пауза е осигурила време за регионални турнири, като например Купата на Персийския залив с участието на осем отбора, която се проведе от 23 септември до 6 октомври в Саудитска Арабия. Всъщност идеята на ФИФА дойде през 2021-а година и беше продиктувана от опитите да се напасне календара след създаването на Световното клубно първенство с 32 отбора. ФИФА обаче смята, че ако дава достатъчно пари на клубовете, те ще се съобразят с нейните претенции, пише още агенция АР.

Четиримачовата пауза последва два месеца след най-дългото Световно първенство в историята, първото с 48 отбора и където Норвегия игра до юли, достигайки до четвъртфиналите.

„За тези, които играят в Шампионската лига и са имали малко почивка, е по-брутално, отколкото за останалите“, каза треньорът на Норвегия Стале Солбакен за графика и след като замени Холанд през второто полувреме на загубата в неделя от Португалия в Лигата на нациите.

А за норвежкият голмайстор нещата тепърва ще стават по-сложни, след като Сити гостува на Ливърпул в неделя във Висшата лига, а след това приема Пари Сен Жермен в Шампионската лига в сряда.

Европейските национални отбори ще извикат играчи за лагери, започващи на 9 ноември, за да изиграят два мача, с които ще завършат груповата фаза на Лигата на нациите.