Феновете на Локомотив Пловдив организират фотоизложба по случай откриването трибуна "Спортклуб"

Докъде стигна ремонтът на стадион "Локомотив" в Пловдив

На 16-и февруари ще се състои откриването на трибуна "Спортклуб" на стадион "Локомотив в Пловдив.

От фенклуба на Локомотив Пловдив организират и фотоизложба в музейното пространство под трибуна “Бесика” със специално подбрани снимки. Фотоизложбата ще включва кадри с легенди, хореографии, шествия и нови ценни попълнения.

Изложбата ще бъде отворена от 10:30 до 16:30ч. - два часа преди и след мача със Септември София. Феновете ще имат възможност да подкрепят фондацията с дарение или с покупка на предлаганите артикули.

Повече за фотоизложбата можете да чуете от Наско Нейчев, който даде интервю за предаването "България в 60 минути".

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на: