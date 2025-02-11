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Феновете на Локомотив Пловдив организират фотоизложба по случай откриването трибуна "Спортклуб"

Събитието ще бъде организирано преди двубоя на пловдивчани със Септември София.

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Снимка:
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от БНТ
13:51, 11.02.2025
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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На 16-и февруари ще се състои откриването на трибуна "Спортклуб" на стадион "Локомотив в Пловдив.

От фенклуба на Локомотив Пловдив организират и фотоизложба в музейното пространство под трибуна “Бесика” със специално подбрани снимки. Фотоизложбата ще включва кадри с легенди, хореографии, шествия и нови ценни попълнения.

Изложбата ще бъде отворена от 10:30 до 16:30ч. - два часа преди и след мача със Септември София. Феновете ще имат възможност да подкрепят фондацията с дарение или с покупка на предлаганите артикули.

Повече за фотоизложбата можете да чуете от Наско Нейчев, който даде интервю за предаването "България в 60 минути".

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#Локомотив Пловдив
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