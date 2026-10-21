Фил Фоудън: Вкарването на голове със сигурност помага

Футболистът на Манчестър Сити Фил Фоудън се превърна в герой за своя тим, отбелязвайки хеттрик във вратата на АЕК Атина в среща от основната фаза на Шампионската лига снощи. „Гражданите“ разгромиха гръцкия тим с 5:1, а освен трите гола Фоудън се отчете и с асистенция.

„Очевидно съм доволен, че вкарах голове сега. Това може само да помогне на увереността ми. Имам още дълъг път пред себе си, но вървя в правилната посока и вкарването на голове със сигурност помага. Просто искам да продължа да работя здарво и да се опитвам да давам най-доброто от себе си за мениджъра и за отбора", заяви 26-годишният английски халф.

Фил Фоудън похвали съотборниците си за представянето им, което според него е било от изключителна важност, особено след поражението срещу ПСЖ преди седмица.