Фил Фоудън: Вкарването на голове със сигурност помага

Полузащитникът се разписа три пъти във вратата на АЕК.
Футболистът на Манчестър Сити Фил Фоудън се превърна в герой за своя тим, отбелязвайки хеттрик във вратата на АЕК Атина в среща от основната фаза на Шампионската лига снощи. „Гражданите“ разгромиха гръцкия тим с 5:1, а освен трите гола Фоудън се отчете и с асистенция.
„Очевидно съм доволен, че вкарах голове сега. Това може само да помогне на увереността ми. Имам още дълъг път пред себе си, но вървя в правилната посока и вкарването на голове със сигурност помага. Просто искам да продължа да работя здарво и да се опитвам да давам най-доброто от себе си за мениджъра и за отбора", заяви 26-годишният английски халф.
Фил Фоудън похвали съотборниците си за представянето им, което според него е било от изключителна важност, особено след поражението срещу ПСЖ преди седмица.
„Говорихме за това да се възстановим след мача срещу ПСЖ, защото такива срещи могат бързо да те пратят в трудна ситуация. Важно е да продължаваш да трупаш точк ии ние сторихме това. Момчетата бяха страхотни. Показахме увереност. Имаше моменти, в които те (АЕК) бяха по-добри и мисля, че започнаха второто полувреме много силно. Трябваше да опитаме да се върнем в мача и да започнем да играем своя футбол. Мисля, че просто станахме все по-добри към края на мача и талантът си пролича“, добави Фоудън.