Филаделфия загуби от Хюстън след две продължения при завръщането на Хардън

Джеймс Хардън се завърна в игра за Филаделфия при загубата от Хюстън със 122:132 точки след две продължения в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Гардът завърши с 21 точки, 4 борби, 7 асистенции и две отнети топки. Треньорът Док Ривърс бе обявил, че Хардън, който прекара повече от осем сезона в Рокетс, ще бъде ограничен в минутите си за изява, но баскетболистът прекара цели 39 на паркета.

Участникът в 10 Мача на звездите имаше шанса да донесе успеха на Филаделфия в края на първото продължение, но пропусна да вкара тройка и срещата време във втори овъртайм.

Хардън спечели наградата за Най-полезен играч (MVP) през 2018 г. и стана три пъти шампион по време на престоя си в Хюстън. Той получи топло посрещане от публиката, когато името му бе изречено от диктора преди началото на мача. Брадата, както още е известен баскетболистът, пропусна 14 срещи заради разтежение на сухожилие на десния крак. Той получи контузията на 2 ноември при загубата на Филаделфия със 111:121 от Вашингтон Уизърдс.

На 76-ърс не помогнаха и 39-те точки на Джоел Ембийд. 27 добави Тобиас Харис. Джален Грийн бе най-резултатен за победителите от Хюстън с 27. Други 24 реализира. Кевин Портън-джуниър.

Jalen Green & Kevin Porter Jr. combined for 51 PTS to lead the @HoustonRockets to the win in a double-OT thriller! @JalenGreen: 27 PTS, 4 REB, 7 AST@Kevinporterjr: 24 PTS, 6 REB, 4 3PM pic.twitter.com/VjxuIJcmOs