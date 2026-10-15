Филипе Луис: Това не беше мачът, който очаквах

Старши треньорът на Монако отличи добрата игра на опонента през второто полувреме.
Старши треньорът на Монако Филипе Луис говори пред медиите след победата над ЦСКА с 2:1 в първи мач от основната фаза на Лигата на конференциите.
Монегаските, които са лидери в Лига 1, се затрудниха доста срещу столичния тим, но успяха да си тръгнат с трите точки от Националния стадион.
"Не беше точно мачът, който очаквах. Гледах играчите на ЦСКА, знам какви качества имат. Познавам и треньора — трудно е да се играе срещу неговия отбор. Вкарахме гол рано и започнахме да се защитаваме, но после вкарахме втори гол", започна Луис.
Наставникът отличи добрата игра на опонента през второто полувреме.
"На почивката казах на футболистите как да играят през второто полувреме. ЦСКА губеше и рискуваше. Не успяхме да намерим най-правилните решения, губехме доста топки. Понякога във футбола е така, когато водиш. Трябваше да спечелим днес. Следващият мач е много важен", добави наставникът на тима от Княжеството.