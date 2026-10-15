Филипе Луис: Това не беше мачът, който очаквах

Старши треньорът на Монако Филипе Луис говори пред медиите след победата над ЦСКА с 2:1 в първи мач от основната фаза на Лигата на конференциите.

Монегаските, които са лидери в Лига 1, се затрудниха доста срещу столичния тим, но успяха да си тръгнат с трите точки от Националния стадион.

"Не беше точно мачът, който очаквах. Гледах играчите на ЦСКА, знам какви качества имат. Познавам и треньора — трудно е да се играе срещу неговия отбор. Вкарахме гол рано и започнахме да се защитаваме, но после вкарахме втори гол", започна Луис.

Наставникът отличи добрата игра на опонента през второто полувреме.