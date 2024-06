Филм разказва за последните дни на Федерер преди отказването му от тениса

Легендарният бивш тенисист Роджър Федерер казва, че се наслаждава на времето със семейството си и не бърза да влиза в някакъв голям проект, след отказването му от тениса преди близо две години.

По време на премиерата на нов документален филм в Лондон, който проследява финалните дни от състезателната му кариера, носителят на 20 титли от Големия шлем заяви, че е много щастлив от настоящия си живот, пише агенция "Ройтерс".

"Федерер: Дванайсет финални дни" представя емоционалния период в края на състезателната кариера на тенис звездата.

Първоначално планиран като поредица от домашни видео клипове за лична употреба, филмът показва как Роджър Федер се подготвя да обяви отказването си и води аудиторията зад сцената на трогателната му раздяла с тениса пред фенове и бивши противници по време на турнира "Лейвър Къп" в Лондон пред 2022 година.

Режисиран от Джо Сабия, документалният филм съчетава откровени моменти, архивни материали и интервюта с колеги тенисисти на Федерер - Рафаел Надал, Новак Джокович и Анди Мъри. Сабия изненадващо получава безпрецедентен достъп до швейцарската тенис звезда в дома му и в съблекалнята.

Роджър Федерер, който навършва 43 години през август, заяви, че е бил щастлив да покаже чувствата си на екрана.

"Федерер: Дванадесет финални дни" ще стартира излъчване в платформата Prime Video на 20 юни.





