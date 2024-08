Финалистките от 2023 Гоф и Сабаленка крачат уверено към третия кръг на US Open

Коко Гоф се класира за третия кръг на US Open. 20-годишната представителка на домакините, която преди 12 месеца спечели в Ню Йорк първата си и засега единствена титла в турнирите от Големия шлем, се наложи във втория кръг с 6:4, 6:0 над германката Татяна Мария.

Особена интрига в мача нямаше, въпреки че световната номер 3 направи цели 9 двойни грешки на сервис и допусна 25 непредизвикани грешки. Американката обаче успя да пласира и 25 печеливши удара, което бе почти двойно повевче от това, което постигна Мария с нейните 12.

В третия кръг Гоф ще играе с Елина Свитолина, която също записа убедителен успех. В изцяло украински сблъсък тя надигра с 6:1, 6:2 Анхелина Калинина за 79 минути.

Към следващия етап в Ню Йорк продължава и финалистката през миналата година Арина Сабаленка от Беларус. Поставената под номер 2 в схемата победи с 6:3, 6:1 Лучия Брондзети за точно час игра.

Силите на италианката стигнаха само до средата на първия сет, когато тя спечели три от общо четирите си гейма в мача. До края на срещата беларускинята имаше огромно предимство и не остави съмнение, че е много по-класната тенисистка на корта.

Съперничка на Сабаленка в следващия кръг ще бъде Екатерина Александрова, която победи 16-годишната американка Ива Йович след 4:6, 6:4, 7:5.

Рускинята, която в първия кръг се справи с българката Виктория Томова, се нуждаше от седем мачбола, за да сломи съпротивата на участващата с "уайлд кард" представителка на домакините, за която това е дебют в основната схема на турнир от Големия шлем.

Двукратната финалистка от US Open Виктория Азаренка от Беларус победи французойката Клара Бюрел с 6:1, 6:4 и ще се изправи в третия кръг срещу Яфан Уан, която се справи с друга французойка - Даян Пари с 6:0, 6:4.

Представителката на домакините Ема Наваро не остави шансове на нидерландката Аранча Рус и я отстрани след 6:1, 6:1 и ще премери сили в третия кръг срещу 19-та поставена Марта Костюк от Украйна, която победи Хариет Дарт от Великобритания със 7:6(10), 6:1.

