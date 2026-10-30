Фиорентина и Аталанта не се победиха в голово шоу на „Артемио Франки“

Фиорентина и Аталанта завършиха 2:2 в зрелищен двубой, с който бе сложен край на деветия кръг в Серия А. Точката не помогна особено на тосканците, които останаха в зоната на изпадащите, докато бергамаските са на три пункта от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Аталанта поведе в 41-вата минута с попадение на Шарле Де Кетеларе. След почивката обаче домакините стигнаха до пълен обрат. Алиеу Нжие възстанови равенството в 53-тата минута, а осем по-късно Жоао Марио изведе Фиорентина напред за 2:1.

Радостта на „виолетовите“ не продължи до края, тъй като в 74-тата минута Никола Залевски оформи крайното 2:2. В оставащото време нито един от двата отбора не успя да стигне до победния гол.

В следващия кръг, на 2 ноември (понеделник), Фиорентина ще гостува на Сасуоло от 19:30 часа българско време, а Аталанта ще приеме Парма от 21:45 часа.