Флуминензе и Борусия Дортмунд не намериха път към гола

Флуминензе и Борусия Дортмунд си стиснаха ръцете за равенство на старта на Световното клубно първенство по футбол в САЩ. Двата отбора завършиха 0:0 в мач от първия кръг в група F.

На "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Йорк и бразилците, и германците сериозно количество положения, но гол така и не падна, което се оказа достатъчно да си поделят точката.

На 21 юни (събота) Борусия ще срещне Мамелоди Съндаунс, а Флуминензе ще има за съперник Улсан Хюндай.

A strong performance as @FluminenseFC and @BVB share the points.#FIFACWC