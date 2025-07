Без повече футбол за Джамал Мусиала до края на годината

Събота вечер се оказа злощастна за Байерн Мюнхен. След като отпаднаха на световното клубно първенство в САЩ, германците загубиха една от своите основни фигури за дълъг период от време. От сметките на баварците отпадна Джамал Мусиала, пише агенция „Ройтерс“. Германецът е със счупен глезен, което ще го извади от игра поне до края на календарната година.

Musiala has broken his left fibula and damaged several ligaments, reports BILD.



He will likely be out for 4-5 months



Get well soon, Jamalpic.twitter.com/2lxGTdQaIC