Франческо Баная започна по шампионски с дубъл в Португалия

Франческо Баная (Дукати) спечели дебютното за сезона в MotoGP Гран При на Португалия на пистата в Портимао. Действащият световен шампион от Италия остави зад себе си на почетната стълбичка испанеца Маверик Винялес (Априлия) и сънародника си Марко Безеки (ВР46).

Топ 10 допълниха още французинът Йоан Зарко (Прамак Рейсинг), испанецът Алекс Маркес (Гресини Рейсинг), южноафриканецът Брад Биндър (КТМ), австралиецът Джак Милър (КТМ), Фабио Куартараро (Ямаха), испанецът Алейш Еспаргаро (Априлия) и сънародникът на Еспаргаро - Алекс Ринс, с ЛКР Хонда. Именно Еспаргаро се отчете и с най-бърза обиколка.

Още в първата обиколка имаше контакт между стартиралия от полпозишън шесткратен световен шампион Марк Маркес от Испания с Хонда и представителя на домакините Мигел Оливейра (КриптоДата РНФ МотоГП). В четвъртата обиколка Оливейра покоси Маркес на завой номер 3, като и двамата отпаднаха първоначално временно, а след това и окончателно. Маркес, който е със съмнения за фрактура на първа метакарпална кост, впоследствие се извини на Оливейра за инцидента.

