Франция не проби израелската стена, но си гарантира мястото в Топ 8 на Лигата на нациите

Националните отбори на Франция и Израел не успяха да се победят в Лигата на нациите. Двата отбора завършиха 0:0 в мач от петия кръг в група 2 на дивизия А, който се изигра на „Стад дьо Франс.

В Париж французите поставиха израелците под сериозен обстрел, но удариха на камък в опитите си да реализират. Все пак футболистите на Дидие Дешан могат да бъдат радостни, тъй като си проправиха път до четвъртфиналите в турнира. От своя страна играчите на спечелиха за първи път в надпреварата след четири поредни загуби.

