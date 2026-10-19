Франция обмисля локални вечерни часове след масови протести и вълна от безредици

Френският премиер Себастиан Льокорню поиска местните власти да наложат „локализирано" вечерен час, след демонстрациите през уикенда, които прераснаха в насилие и мародерство. Мярката има за цел да подкрепи търговците и магазините след сцените на хаос в редица градове на страната. Над половини милион излязоха по улиците на Франция този уикенд, арестуваните само вчера са над 350 души.

Себастиан Льокорню, премиер на Франция: „Безредиците избухнаха по напълно безпрецедентен начин, отбелязвам през деня, провокирани от крайнолевите, и после вечерта прераснаха в повсеместна престъпност откровено казано. И накрая, както видяхме и снощи, още веднъж сме изправени пред този проблем, видяхме кадрите в Париж и дори, докато говорим сме изправени пред същия проблем и в Марсилия.“