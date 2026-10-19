БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Франция обмисля локални вечерни часове след масови протести и вълна от безредици

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Франция обмисля локални вечерни часове след масови протести и вълна от безредици
Снимка: БТА
Слушай новината

Френският премиер Себастиан Льокорню поиска местните власти да наложат „локализирано" вечерен час, след демонстрациите през уикенда, които прераснаха в насилие и мародерство. Мярката има за цел да подкрепи търговците и магазините след сцените на хаос в редица градове на страната. Над половини милион излязоха по улиците на Франция този уикенд, арестуваните само вчера са над 350 души.

Себастиан Льокорню, премиер на Франция: „Безредиците избухнаха по напълно безпрецедентен начин, отбелязвам през деня, провокирани от крайнолевите, и после вечерта прераснаха в повсеместна престъпност откровено казано. И накрая, както видяхме и снощи, още веднъж сме изправени пред този проблем, видяхме кадрите в Париж и дори, докато говорим сме изправени пред същия проблем и в Марсилия.“

#вълна от безредици #протести #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
1
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за...
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
2
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
3
Самолет с маршрут Тел Авив - Виена кацна извънредно в София заради...
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ - свети Йоан Рилски
4
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ -...
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
5
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно са били руски
6
Румънският министър на отбраната: Свалените дронове вчера вероятно...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
3
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Европа

Безредици във Франция: Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие
Безредици във Франция: Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие
Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен Камелия Конакчиева-Трибюлен: Отговорът на протестите във Франция беше репресивен
Чете се за: 06:05 мин.
Нов данък във Франция върху добавената захар бори затлъстяването и диабета Нов данък във Франция върху добавената захар бори затлъстяването и диабета
Чете се за: 02:22 мин.
Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню Кризисна среща заради безредиците във Франция ще проведе премиерът Себастиен Льокорню
Чете се за: 01:55 мин.
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност
Чете се за: 02:10 мин.
Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция Макрон с обръщение към нацията след погрома във Франция
10965
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени „Старлинк“ край София
Тирпан Бейтула и Зека Ислам са заподозрени за палежа на антени...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО) Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил отслужват литургия в Рилския манастир (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Задържаха рекордно количество райски газ Задържаха рекордно количество райски газ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин Самолетът, кацнал извънредно в София заради сигнал за бомба, е излетял към 3.00 часа тази сутрин
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Военно-окръжната прокуратура в София и отрядът за борба с тероризва...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Безредици във Франция: Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Рокади в руското правителство заради "належащи промени в...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Срещата на Румен Радев и министъра на външните работи на Китай Уан...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ