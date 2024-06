Франция спечели Лигата на нациите

Олимпийският шампион Франция спечели волейболната Лига на нациите. Воденият от Андреа Джани тим се наложи над Япония с 3:1 (25:23, 18:25, 25:23, 25:23) в големия финал на надпреварата, изигран в Лодз (Полша).



„Петлите“ вдигат за втори път титлата - след 2022 г. Финалът бе трети за тима - през 2018 г. загубиха от Русия с 0:3 гейма и останаха със среброто.



Японците пък изиграха исторически първи финал на Лигата. Най-доброто им класиране бе третото място през 2023 г.



Най-резултатен бе Жан Патри с 24 точки (1 ас, 3 блокади), Кевин Тили завърши с 13 точки (1 блокади). За съперника Юки Ишикава приключи със 17 точки, Юджи Нишида добави 11 точки.



В двубоя за бронзовите медали селекцията на Полша надигра Словения с 3:0 (26:24, 25:16, 25:17).



„Дружина полска“ спечели за трети път бронзово отличие - след 2019 и 2022 г. Във витрината си имат сребро от 2021 г. и титла от 2023 г.

