Франция тръгна по план в Париж след силно представяне срещу Канада

Френският национален отбор постави силно начало на олимпийския турнир за жени на Игрите в Париж. Баскетболистките на Жан-Еме Тупан сразиха Канада със 75:54 в мач от първия кръг в група B. На стадион „Пиер Мороа“ французойките си свършиха работата още през първото полувреме, особено през втората част, спечелена с 23:2, с което не позволиха на състезателките на Виктор Лапеня да мечтаят за победата през второто.

Следващият двубой за домакините на най-големия спортен форум ще бъде на 1 август (четвъртък), когато ще премерят сили с Нигерия, а канадките ще спорят с Австралия.

France put on a show for the home fans against Canada #Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/7tZnn5Dy2U