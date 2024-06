Франция заслужи място на полуфиналите в Лигата на нациите

Олимпийският шампион по волейбол Франция се класира за полуфиналите на Лигата на нациите. Воденият от Андреа Джани тим надделя над световния шампион Италия с 3:2 гейма (19:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:11) в третия четвъртфинален двубой, изигран в Лодз (Полша).

Така в следващия етап „петлите“ ще се изправят срещу Полша, които се справиха с 3:1 гейма с Бразилия, в отделните части 18:25, 25:23, 25:22, 25:16.



В другия полуфинал ще се срещнат Япония и победителят от дуела Словения – Аржентина.

Най-резултатен за успеха срещу Италия бе Жан Патри с 28 точки (2 аса, 1 блокада), 20 точки записа Тревор Клевено (1 ас). Кевин Тили приключи с 15 точки (1 ас, 3 блокади). За съперника Матиа Ботоло и Леандро Моска записаха съответно 18 (1 блокада) и 15 точки (2 аса, 1 блокада). 15 точки реализира и Лука Поро (1 ас, 1 блокада).

Полуфиналите ще се играят на 29 юни (събота), от 18:00 и 21:00 ч.





