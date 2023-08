Фред Кърли и Ламонт Джейкъбс отпаднаха на полуфиналите на 100 метра на световното първенство

Защитаващият титлата си Фред Кърли (САЩ) и олимпийският шампион от Токио 2020 Ламонт Джейкъбс (Италия) отпаднаха на полуфиналите в спринта на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща (Унгария).

Кърли завърши трети в трета серия с 10.02 секунди и не успя да продължи напред. Победител стана Облик Севиля от Ямайка с 9.90 секунди, пред Летсиле Тебого от Ботсвана с 9.98.

Джейкъбс финишира пети в първа серия с 10.05, а първи в нея е Ноа Лайлс (САЩ) с 9.87 секунди.

Шампионът от 2019 година Крисчън Коулман и Ноа Лайлс, двукратен световен №1 на 200 метра, сега останаха американските надежди за четвърта поредна победа в спринта по-късно в неделя.

Кърли остана на една стотна от място на финала, което зае кениецът Фердинанд Оманяла с 10.01. Коулман спечели втората полуфинала серия с 9.88 секунди.

Another statement @__coleman flies out of the blocks and wins his 100m semi-final in 9.88 as he edges out world-leader @zharnel_hughes #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/BMWRtHJOr1