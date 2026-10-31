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Фриц продължава към полуфиналите в Базел след отказване на Фис

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Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
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Надпреварата е от категория АТР 500.

тейлър фриц осминафиналист турнира базел успех шампиона мастърса шанхай валентен вашeро
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Станаха известни полуфиналистите на турнира от сериите АТР 500 в Базел.

С най-висок ранг сред играчите в топ 4 е американецът Тейлър Фриц, който достигна до тази фаза след отказване на съперника си Артур Фис. Фриц водеше с 6:2, 2:0, когато французинът изпита болки в гърба и сложи край на срещата.

За място на финала Фриц ще играе с Валентен Вашро от Монако, който в единствения трисетов мач за деня успя да се наложи с 6:3, 3:6, 6:3 над датчанина Холгер Руне.

На полуфиналите в Базел ще играе и номер 8 в схемата Иржи Лехечка. Чехът победи Жером Ким с 6:4, 6:2 за час и 25 минути и постигна втора победа над представител на домакините от Швейцария, след като на старта се справи и с ветерана Стан Вавринка.

Следващият съперник на Лехечка ще бъде германецът Ян-Ленард Щруф, който наниза 9 аса и направи 22 печеливши удара при победата си с 6:2, 6:3 над португалеца Нуно Боржеш.

#тенис турнир в Базел 2026 #Тейлър Фриц

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