Гаел Монфис ще участва в демонстративния мач в чест на Стан Вавринка, който ще се проведе в Женева на 19 декември. Тази седмица Вавринка потвърди, че в събитието ще се включат още Роджър Федерер и Анди Мъри.

„Роджър каза „да“, както и Гаел — той прие веднага, а Анди също потвърди, че ще бъде там“, заяви швейцарецът в Лион.

Въпреки че професионалната кариера на 40-годишния Монфис приключи, феновете ще имат възможност да го видят отново на корта още тази година. Той планираше да сложи край на кариерата си на Мастърс 1000 в Париж през ноември 2026 г., като възнамеряваше да участва преди това в турнира от категория АТР 250 в Лион през тази седмица.

Вавринка загуби от Флавио Коболи във втория кръг на турнира в Лион тази седмица.

41-годишният швейцарец ще участва в последния си професионален турнир следващата седмица — надпреварата от сериите АТР 500 в Базел.