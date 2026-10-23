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Гаел Монфис ще участва в демонстративния мач в чест на Стан Вавринка

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Спорт
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Французинът, който обяви, че прекратява състезателната си кариера, ще зарадва своите фенове на 19 декември в Женева

гаел монфис каза сбогом монреал
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Гаел Монфис ще участва в демонстративния мач в чест на Стан Вавринка, който ще се проведе в Женева на 19 декември. Тази седмица Вавринка потвърди, че в събитието ще се включат още Роджър Федерер и Анди Мъри.

„Роджър каза „да“, както и Гаел — той прие веднага, а Анди също потвърди, че ще бъде там“, заяви швейцарецът в Лион.

Въпреки че професионалната кариера на 40-годишния Монфис приключи, феновете ще имат възможност да го видят отново на корта още тази година. Той планираше да сложи край на кариерата си на Мастърс 1000 в Париж през ноември 2026 г., като възнамеряваше да участва преди това в турнира от категория АТР 250 в Лион през тази седмица.

Вавринка загуби от Флавио Коболи във втория кръг на турнира в Лион тази седмица.

41-годишният швейцарец ще участва в последния си професионален турнир следващата седмица — надпреварата от сериите АТР 500 в Базел.

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#Гаел Монфис #Стан Вавринка

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