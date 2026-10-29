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Гърция осъди инцидента в Черно море: Мицотакис призова за "морско примирие"

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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гърция осъди инцидента черно море мицотакис призова морско примирие
Снимка: БТА
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Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис осъди в Съвета за сигурност на ООН нападенията срещу кораби и призова за "морско примирие". Корабът "Contship Jet" е собственост на гръцка компания.

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Вчера друг търговски товарен кораб, собственост на гръцка компания, беше нападнат и потъна в Черно море. Ние категорично осъждаме това нападение. Това е поредното напомняне за спешната нужда от глобално морско примирие, което да гарантира, че търговските кораби могат да плават безопасно и свободно, дори по време на конфликт."

#атакувани кораби в Черно море # Кириакос Мицотакис #Гърция

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