Гърция осъди инцидента в Черно море: Мицотакис призова за "морско примирие"

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис осъди в Съвета за сигурност на ООН нападенията срещу кораби и призова за "морско примирие". Корабът "Contship Jet" е собственост на гръцка компания.

Кириакос Мицотакис, министър-председател на Гърция: "Вчера друг търговски товарен кораб, собственост на гръцка компания, беше нападнат и потъна в Черно море. Ние категорично осъждаме това нападение. Това е поредното напомняне за спешната нужда от глобално морско примирие, което да гарантира, че търговските кораби могат да плават безопасно и свободно, дори по време на конфликт."