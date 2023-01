Гърция се класира за градския финал в Пърт на United cup

Мария Сакари подпечата мястото на Гърция в градския финал в Пърт на тенис турнира United cup в Австралия. Сакари победи Елизе Мартенс от Белгия с 6:1, 7:5 след час и 23 минути игра. Така след 2:1 успеха над Белгия, Гърция си гарантира първото място в група А, където беше и нашият отбор.

Team Greece are through to the City Finals in Perth - and they are very excited about it! #UnitedCup pic.twitter.com/RQPrsBbRTY