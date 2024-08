Гърция взе глътка въздух и стиска палци за благоприятен развой

Гръцкият национален отбор намери пътя към първи триумф на олимпийския турнир при мъжете на игрите в Париж. Селекцията на Василис Спанулис се наложи над Австралия със 77:71 в среща от третия последен кръг в група А, която се изигра на стадион "Пиер Мороа" в Лил. Гърците държаха съдбата си в свои ръце през огромна част от мача и до финалната сирена отблъснаха опитите за щурм на баскетболистите на Браян Горджиян, за да съхранят надежди за третото място, позволяващо им да мечтаят за Топ 8. В двубоя не липсваше и българско присъствие, тъй като Сандра Велчева-Хънт влезе в ролята на технически делегат.

"Елините" се нуждаеха от успех с 3 точки, докато австралийците трябваше да загубят най-много със 7, за да останат в играта за класиране напред. Всичко обаче зависи от последния кръг в групата между Испания и Канада, които ще се срещнат по-късно днес, както и от развоя в другите потоци. Към момента южните ни съседи се намират на третото място с победа и две загуби, колкото имат и "кенгурата", които са трети.

Янис Андетокумбо и Томас Уолкъп дадоха всичко от себе си по пътя към едноличното водачество на символичните гости в началните минути. Бързите атаки, завършени главно от Патрик Милс и Джок Ландейл, както и доброто присъствие в дефанзивен план, позволиха на символичните домакини постепенно да си стъпят на краката. Това обаче не попречи на гърците да изкопчат преднина само от точка в края на дебютния период.

„Елините“ бяха на гребена на вълната в началото на втората десетка, когато за отрицателно време усилията им се материализираха в двуцифрена разлика, изкована от Василиос Толиопулос, Константинос Митоглу, Уолкъп и Андетокумбо. Проблясъците на Данте Екзъм не дадоха желания ефект на австралийците, а верните им решения също липсваха, особено в офанзивен план, което предостави възможността на южните ни съседи да се приберат в съблекалнята при 53:36.

Уолкъп и Митоглу направиха така, че спокойствието да продължи да цари в редиците на гръцкия тим и в началото на третата част. Джош Гиди и Ландейл накараха „кенгурата“ да си повярват отново, но гърците имаха отговор за щурма им и си издействаха 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Андетокумбо бе в основата на силния старт за „елините“ в заключителната четвърт. Австралийският отбор имаше други планове и на бърза ръка ги осъществи със съдействието на Дайсън Даниълс, Ник Кей, Ландейл и Милс, които редуцираха пасива им само до 2 точки с по-малко от 4 минути, оставащи на часовника. Успешен снаряд на Толиопулос от далечна дистанция даде глътка въздух на южните ни съседи, а в последните 2 минути примерът му последва и Уолкъп, който подсигури победата им.

Янис Андетокумбо вдъхнови европейците със своите 20 точки, 7 борби и 6 асистенции. Томас Уолкъп го последва с 18 точки, включително и с 4 точни шута отвъд дъгата. Василис Толиопулос и Константинос Митоглу го се разписаха с по 13, като вторият се прибра в съблекалнята и с 9 борби.

