Германия обърна Гърция и оформи полуфиналното каре във второто издание на United Cup

Отборът на Германия стана последният полуфиналист на отборния турнир United Cup, след като в четвъртфинален сблъсък надигра с 2-1 победи след обрат състава на Гърция.

Двубоят започна отлично за южните ни съседи, тъй като в мача на сингъл при дамите Мария Сакари разби бившата №1 в света Анжелик Кербер с 6:0, 6:3, давайки преднина на Гърция.

В дългоочакваната среща на сингъл при мъжете обаче Александър Зверев се наложи над Стефанос Цицпас с 6:4, 6:4, записвайки петия си успех срещу този съперник в общо 14 дуела помежду им, за да изравни общия резултат в сблъсъка между Германия и Гърция.

Така се стигна до решителен двубой на смесени двойки, в който германците заложиха на Зверев и световната №5 при дуетите при дамите Лаура Зигемунд, докато от другата страна излязоха Сакари и по-малкият брат на Стефанос Циципас Петрос.

Представителите на Бундестима доминираха на корта през по-голям период от мача и заслужено стигнаха до успеха с 6:3, 6:3, с който те класираха страната си за полуфиналите на United Cup.

