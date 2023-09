Германия предлага договор на Юлиан Нагелсман до Евро 2024

26-годишният треньор Юлиан Нагелсман и Германската футболна федерация са постигнали споразумение той да стане новият селекционер на националния отбор по футбол на страната, твърди местният вестник „Билд“.

Договорът на бившия наставник на Байерн Мюнхен ще бъде до края на европейското първенство по футбол през 2024 година.

