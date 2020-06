Гилотина чака Джеф Безос пред дома му във Вашингтон

Активисти монтираха гилотина в близост до дома на изпълнителния директор на "Амазон" Джеф Безос, съобщава "Вашингтон Екзаминер".

Гилотината се вижда във видеоклип, публикуван в Туитър, с плакат, който гласи: "Подкрепете нашите бедни общности, а не богатите".

Според съобщения в медиите, активистите призовават в социалните мрежи за участие в протеста, като обвиняват "Амазон" в сътрудничество с полицията и "разпалване на расистки страхове в името на печалбата".

Бизнесът на "Амазон" с доставки процъфтява на фона на пандемията от коронавирус, тъй като в карантината хората правят все повече и повече покупки в най-големия онлайн сайт в САЩ.

DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV