Гласят Георги Младенов за нов управител на зала "Триадица"

Зала „Триадица“ е на път да се сдобие с нов управител. За шеф на съоръжението е спряган Георги Младенов, научи BGbasket.com. Според информацията назначението на една от легендите на българския баскетбол все още не е официално, но се очаква именно той да заеме поста.

Ако това се случи, треньорът ще наследи Иван Ценов, който си подаде оставката съвсем наскоро, след като Константин Папазов стана президент на Българската федерация по баскетбол. Доскорошният вицепрезидент на централата и член на Управителния съвет ръководеше столичното съоръжение в последните 13 години. За това време залата претърпя два мащабни ремонта, като последният продължава и до днес, но само от външната част и трябва да приключи съвсем скоро.

Припомняме, че Младенов бе сред легендите, които подкрепиха Папазов за президент на БФБ преди изборите, които се състояха на 5 октомври. Другата легенда бе Петко Маринов.