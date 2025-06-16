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Гледайте Челси - Лос Анжелис от 21:55 по БНТ 1 и БНТ 3

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Амбициите на Челси отново се разпростират далеч отвъд скромното участие в даден турнир. След триумфа в Лигата на Конференците сега лондочани поглеждат и към трофея в Световното клубно първенство.

Коул Палмър е главният заподозрян, с когото Лос Анжелис ще трябва да се справи.

Американците разчитат на великолепно френско дуо, което познава до блока английския футбол - Юго Лорис и Оливие Жиру.

Ще бъде ли това достатъчно за огромна изненада в Атланта? Седмицата започва с гръм и трясък!

Гледайте Челси - Лос Анжелис днес от 21:55 по БНТ 1 и БНТ 3!

#Световно клубно първенство по футбол 2025 г.

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