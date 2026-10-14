Годишната инфлация в България достигна до 5,7% през септември

Годишната инфлация у нас се ускори през септември до 5,7%. Месечната инфлация, която Националната статистика отчита, е 0,2% спрямо август. Това сочат данни на НСИ и посочват, че инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за септември 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за септември 2026 г. спрямо същия месец на предходната година.

През септември 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано намаление на цените в групите: „Развлечения, спорт и култура“ (-10.2%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (-1.1%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.5%). Най-голямо увеличение е регистрирано в групите: „Транспорт“ (3.7%), „Образователни услуги“ (3.2%) и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1.1%).

През септември 2026 г. месечното изменение на цените на основните хранителни продукти по групи е: „Хляб, хлебни и сладкарски изделия“ (1.1%), „Мляко, млечни продукти и яйца“ (0.1%) и „Месо, субпродукти и месни продукти“ (0.1%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През септември 2026 г. месечната инфлация е -0.2%, а годишната инфлация за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 5.7%. Инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.2%[1].

Средногодишната инфлация за периода октомври 2025 - септември 2026 г. спрямо периода октомври 2024 - септември 2025 г. е 5.1%.

Месечна инфлация

Според ИПЦ през септември 2026 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи:

„Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 10.2%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - намаление с 1.1%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.5%.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Транспорт“ - увеличение с 3.7%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 3.2%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 1.1%;

„Облекло и обувки“ - увеличение с 0.9%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.7%;

„Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.5%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.4%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.4%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.2%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Здравеопазване“.

През месец септември 2026 г. са намалени цените на следните хранителни продукти: грозде - с 11.2%, пипер - с 10.3%, цитрусови плодове - с 3.4%, зрял лук - с 3.2%, макаронени изделия - с 2.6%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.6%, ябълки - с 2.4%, банани - с 2.2%, прясна и охладена риба - с 2.0%, зрял боб - с 1.9%, нискомаслено прясно мляко - с 1.6%, кафе - с 1.3%, вина - с 1.2%, брашно - с 1.0%, яйца - с 1.0%, олио - с 1.0%, плодови сокове - с 1.0%, маслини - с 1.0%, кашкавал - с 0.9%, зеле - с 0.9%, минерална вода - с 0.9%, оцет - с 0.8%, замразена риба - с 0.6%, ракии - с 0.6%, месо от домашни птици - с 0.5%, кайма - с 0.4%, сол - с 0.4%, газирани напитки - с 0.1%, и други.

Увеличени са цените на следните хранителни продукти: картофи - с 36.5%, краставици - с 22.0%, други пресни зеленчуци (тиквички и патладжани) - с 12.4%, дини и пъпеши - с 6.1%, зелен фасул - с 2.9%, гъби - с 2.2%, хляб „Добруджа“ - с 1.4%, пълномаслено прясно мляко - с 1.3%, маргарин - с 1.2%, зрял чесън - с 1.2%, свинско месо - с 1.1%, домати - с 1.1%, зърнени закуски - с 1.0%, месо от едър рогат добитък - с 0.9%, извара - с 0.9%, бебешки храни - с 0.9%, бял хляб - с 0.8%, млечни масла - с 0.8%, леща - с 0.8%, кисели млека - с 0.5%, сирене - с 0.3%, малотрайни колбаси - с 0.2%, захар - с 0.1%, бира - с 0.1%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 15.8%, услуги по настаняване - с 11.6%, международни полети - с 10.2%, прахосмукачки - с 3.3%, климатици - с 2.6%, телевизори - с 2.4%, перални и сушилни машини - с 1.8%, хладилници - с 1.3%, продукти за лична хигиена - с 1.1%, препарати за почистване на съдове - с 1.0%, куриерски услуги - с 0.7%, обувки - с 0.6%, прахове за пране - с 0.6%, съдомиялни машини - с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: метан за ЛТС - със 7.4%, бензин А95Н - с 6.4%, бензин А100Н - с 5.6%, дизелово гориво - с 5.5%, висше образование - с 4.0%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 3.9%, централно газоснабдяване - с 3.6%, цветя - с 3.4%, ветеринарни услуги - с 3.2%, пелети - с 2.7%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.8%, въглища - с 1.7%, цигари - с 1.6%, облекло - с 1.5%, дърва за отопление - с 1.2%, услуги на ресторанти - с 1.1%, шофьорски курсове - с 1.0%, принадлежности за ЛТС - с 0.8%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 0.4%, и други.

Регистрирано е намаление на цените на лекарствените продукти - с 0.4%, а увеличение е отчетено при цените на стоматологичните услуги - с 1.0%, на лекарските услуги - с 0.9% и на услугите на медицинските лаборатории - с 0.9%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (септември 2026 г. спрямо септември 2023 г.) е 12.9%, а за последните пет години (септември 2026 г. спрямо септември 2021 г.) е 42.4%.

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През септември 2026 г. месечната инфлация е 0.0%, а годишната инфлация за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 5.6%. Инфлацията от началото на годината (септември 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 4.9%[2].

Средногодишната инфлация за периода октомври 2025 - септември 2026 г. спрямо периода октомври 2024 - септември 2025 г. е 4.2%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през септември 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Образователни услуги“ - увеличение с 3.2%;

„Транспорт“ - увеличение с 1.9%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 1.0%;

„Облекло и обувки“ - увеличение с 1.0%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.6%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.5%;

„Застрахователни и финансови услуги“ - увеличение с 0.3%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.3%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Услуги на ресторанти и хотели“ - намаление с 4.3%;

„Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 3.1%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.2%;

„Здравеопазване“ - намаление с 0.1%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група „Информация и комуникация“.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (септември 2026 г. спрямо септември 2023 г.) е 11.6%, а за последните пет години (септември 2026 г. спрямо септември 2021 г.) е 37.3%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

През септември 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.4%, а годишното изменение за септември 2026 г. спрямо септември 2025 г. е 2.1%[3].

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

хранителни продукти - увеличение с 1.1%;

услуги - увеличение с 0.1%;

нехранителни стоки - намаление с 0.7%.





