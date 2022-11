Голдън Стейт разби Минесота със страхотна стрелба и доминация под коша

Отборът на Голдън Стейт Уориърс записа трети пореден успех в Националната баскетболна асоциация (НБА), след като победи Минесота Тимбърулвс със 137:114 точки като гост в мач от редовния сезон.

В "Таргет Сентър" в Минеаполис шампионите показаха много добра ефективност на стрелбата - 57,5 процента, а освен това надиграха съперника си категорично в борбата под коша - 47:31.

Над всички за Воините за пореден път бе двукратният MVP на Лигата Стеф Къри, който бе много близо до трипъл-дабъл и завърши с 25 точки, 11 борби и 8 асистенции. Клей Томпсън добави 21 точки (5 тройки), Джордан Пул се включи с 24 точки от пейката, а Дреймънд Грийн реализира първия си дабъл-дабъл за сезона с 19 точки и 11 асистенции. За Тимбърулвс Антъни Едуардс вкара 26 точки, а Карл-Антъни Таунс се отчете с 21.

