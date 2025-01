Голдън Стейт Уориърс спечели домакинството си на Оклахома Сити Тъндър

Стеф Къри отговори на отбелязаните си само 4 точки през първото полувреме с пет тройки през второто, за да помогне за победата на Голдън Стейт със 116:109 над Оклахома Сити като домакин в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА). Уориърс преодоляха усилията на Шей Гилджър-Аликзандър, който реализира 52 точки за гостите.

Андрю Уигинс поведе Голдън Стейт с 27 точки, а Къри завърши с 21 за втория успех на Уориърс над Тъндър в трите им срещи през настоящия сезон. Гилджъс-Аликзандър реализира 50 и повече точки за втори път в кариерата си. Той отбеляза 54 при домакинската победа над Юта Джаз на 22 януари.

Торонто спечели гостуването си на Вашингтон със 106:82 в друга среща от вечерта в НБА, след като Скоти Барнс реализира 24 точки. Успехът бе пети пореден за Раптърс. Барнс завършва с 20 и повече точки в пети пореден двубой. Якоб Пьолтл се включи с 12 точки, 8 борби и 6 асистенции за Торонто, а Кайл Кузма отбеляза 19 точки и 10 борби за Вашингтон, който загуби 15-и пореден мач.

Бостън се наложи при домакинството си на Чикаго със 122:100. Кристапс Порзингис се отличи с 34 точки – най-доброто му постижение за сезона и овладя 11 борби, като вкара и осем тройки, изравнявайки личния си рекорд по този показател. Джейлън Браун добави 28 точки, 6 борби и 6 асистенции за Селтикс, а за Чикаго завърналият се след контузия на глезена Коби Уайт реализира 16 точки за 31 минути на терена.

Ню Йорк победи Денвър със 122:112 като домакин след 30 точки и 15 асистенции на Джейлън Брънсън, който записа втори „дабъл-дабъл“ в последните си три мача. Карл-Антъни Таунс допринесе за успеха с 14 точки и 10 борби, а Джамал Мъри завърши с 33 точки за Нъгетс, които претърпяха трето поредно поражение. Звездата на Денвър Никола Йокич се отчете със 17 точки, 6 борби и 6 асистенции за само 33 минути на терена, тъй като рано натрупа нарушения.

