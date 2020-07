Голямото завръщане: Тина Търнър се качва на сцената

Снимка: Instagram

За радост на милиони фенове по цял свят, легендарната Тина Търнър наруши обещанието си да се раздели със сцената, което тя даде след като загуби сина си и се пенсионира от музиката.

Грандиозното й завръщане сега ще бъде подобаващо – с ремикс на големия й хит "What’s Love Got To Do With It".

Да се завърне на музикалната сцена Тина е убедена от норвежкия продуцент DJ Kygo, който ремиксира нейния хит от 1984 г.

28-годишният DJ публикува новината в профила си в Инстаграм, заедно със своя снимка, на която позира с легендарната певица.

"Все още не вярвам, че направих това в сътрудничество с Тина Търнър и че всички ще могат да го чуят в петък. "What Love Got To Do With To It" е една от любимите ми песни на всички времена и изглежда нереалистично да имам възможност да работя с такава легендарна изпълнителка", написа той.