Говорителят на Меси отрече слуховете за трансфер в Интер Маями

Звездата на Аржентина и Пари Сен Жермен Лионел Меси не води преговори за трансфер в американския Интер Маями, обяви говорителят на футболиста Марсело Мендес.

Вчера британското издание Таймс обяви, че седемкратният носител на Златната топка е все по-близо до изненадващ трансфер в клуба на Дейвид Бекъм и от следващия сезон ще заиграе в Мейджър лийг сокър. В момента 35-годишният играч е в Катар с отбора на Аржентина в преследване на мечтата си да стане световен шампион.

Argentina’s soccer superstar Lionel Messi is not in negotiations to join Inter Miami next season, his representative tells CNN. https://t.co/Xa7z3FaeDz