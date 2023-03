Гран при на Австрия остава във Формула 1 поне до 2027 година

Гран при на Австрия ще продължи да бъде част от календара на Формула 1, след като по-рано днес удължи договора си с най-престижната автомобилна надпревара за още 4 години.

По този начин трасето "Ред Бул Ринг", разположено край Шпилберг, ще продължи да домакинства поне до сезон 2027.

Минути след подписването на споразумението президентът и изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали изрази задоволството си, че спортът ще продължи да провежда състезания на австрийската писта.

Гран при на Австрия беше част от календара на Формула 1 в два периода между 1970 и 1987 година, както и между 1996 и 2003 година преди договорът на надпреварата да бъде прекратен, а трасето да бъде продадено на основателя на Ред Бул Дитрих Матешиц.

В следващите 10 години пистата претърпя обстойни реновации преди през 2014-та година отново да се завърне във Формула 1 под името "Ред Бул Ринг".

През 2020 и 2021 година трасето дори прие по два кръга от сезона във Формула 1, като освен Гран при на Австрия, "Ред Бул Ринг" беше домакин и на Гран при на Щирия.

