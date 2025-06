Ръсел спечели Гран при на Канада, драма в Макларън

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел (Великобритания) спечели Гран при на Канада от световния шампионат Формула 1, а кандидатите за титлата и съотборници в Макларън Оскар Пиастри (Австралия) и Ландо Норис (Великобритания) се сблъскаха малко преди края на състезанието.

Ръсел направи силно начало и задържа първото си място срещу четирикратния световен шампион Макс Верстапен (Нидерландия, Ред Бул), а зад тях Андреа Кими Антонели (Италия, Мерцедес) натисна Пиастри и успя да го изпревари в третия завой. Четворката остана в идентичен вид в следващите минути, а пилотът на Ред Бул поддържаше малко над секунда и половина пасив от лидера.

George Russell gets the launch he was hoping for



The lights go out in Canada! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/XlER3vHZOq