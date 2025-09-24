БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Мъжът е с диагностицирано заболяване и производството срещу него е прекратено

бухово психично болен тормози съседите години стигал убийство
Жители на град Бухово готвят протест срещу техен съсед, който, по техни думи от години, тормози местните. През последните години мъжът на име Веско многократно е нападал всякакви хора, като се е стигнало и до убийство - запалил жена от селото, разказа пред БНТ синът на починалата Марин Иванов.

"Преди два месеца майка ми излиза навън пред блока да си полее цветята. В същия момент, този е бил отвън, ѝ казал "дай ми огънче". Жената е много добра, отзивчива, влиза вкъщи и му дава огънче, след което се обръща и тръгва да се прибира. Тя е на първи етаж. В същото време, той взима кибрита и ѝ заплава пижамата. Жената е възрастна, панирала се докато, влезе вътре. Стигнала е до леглото по някакъв начин и е успяла да се изгаси, но има доста рани от изгаряне, около 35%.

Жената толкова се уплашила, че не казала на сина си за случилото се, докато той не я заварил в тежко състояние. Звъннал на 112, повикал полиция и линейка, но спешен екип не дошъл, поради което той сам е закарал майка си в "Пирогов". След две седмици в болницата обаче, жената починала.

Мъжът е диагностициран с параноидна шизофрения, затова и образуваното досъдебно производство е прекратено бързо, обясни Марин Иванов. Мъжът е на свобода, а за два месеца е бил настанен в лечебно заведение в Ловеч.

Децата и родителите им също се притесняват, тъй като мъжът постоянно обикаля и около местното училище, разказа Моника Ангелова.

"Точно преди няколко дни имахме случаи с моята сестра. Тя, минавайки покрай блоковете, вижда силует на мъж. Скрива се зад една ограда. Говорим в тъмното. След което нейна приятелка вижда, че някой върви по нея. И най-притеснителното е, че този някой е точно Веско. И със запалка щрака и върви след нея. Тя е продължила до входа, в който живее. Страх ни да излизаме. Имаме страх да пускаме децата си навън. Имаме страх да пуснем децата си да отидат в парка. Да се прибират сами от училище. Веско е навън. Веско си обикаля, а децата ни са вкъщи".

Кметът на Бухово Тодор Димитров разказа, че мъжът редовно поругава и гробни места. Жителите на града многократно се свързват с полицията, откъдето много пъти са опитвали да го приберат в психиатрия, но никъде няма места. Прокуратурата пък отказва да образува производства.

"С прокуратурата от 2021 г. имаме постоянни преписки и прокуратурата постоянно отказва да изготви предложения до Софийски районен съд за инициативане на производство. Правим обжалвания, отново правим протести. Какви са вашите сигнали, които вие сте подавали? Сигналите са към МВР основно и към градска и Софийска районна прокуратура. Подавали сме сигнал към господин Терзиев, Столична община, подавали сме сигнали към район Кремиковци и госпожа Донкова, но основните сигнали са към Софийска районна прокуратура. Какво правят от институциите? Софийска районна прокуратура отказва да внесе предложения в Софийски районен съд за процедура по Закона за здравето и по Наказателния кодекс, на което подлежи лицето".

В позиция до БНТ от СДВР коментираха, че от 2020 година до момента въпросното лице е задържано 7 пъти, 19 са подадените сигнали за противоправно поведение от негова страна, известен е на органите на реда за извършени кражби, унищожаване на имущество и убийство. Досъдебното производство по него е прекратено с прокурорско постановление поради установена невменяемост.

#тормоз #агресия #бухово

