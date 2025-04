Григор Димитров довърши започнатото и се класира за четвъртия кръг на Мастърса в Мадрид

Григор Димитров довърши започнатото и се класира за четвъртия кръг на Мастърс 1000 турнира на клей в Мадрид. Първата ракета на България елиминира Джейкъб Фърнли (Великобритания) след 6:4, 7:6(3) в двубой, който започна вчера, но бе довършен днес.

Хасковлията водеше с 6:4, 5:4, когато непредвиден проблем с електричеството прекръсна срещата. Голяма част от Испания, съседна Португалия и южна Франция останаха без ток.



Григор Димитров започна отлично срещата и до първата почивка натрупа преднина от 3:0 гейма. Фърнли обаче не се предаде и в следващите геймове стигна до точки за пробив, които Димитров умело успяваше да неутрализира.

Връщането на пробива все пак стана факт в седмия гейм, след което великобританецът взе подаването си на 0, за да изравни за първи път от началото на срещата - 4:4. Последва сервис-гейм на 0 и за първата ракета на България. При 5:4 в своя полза Димитров стигна до сетбол при посрещане, като съумя да изиграе перфектна точка и след втори брейк си гарантира успех в сета – 6:4.

Във втората част Димитров отново успя първи да пробие. Направи го с гейм на 0 за преднина 3:1. При 5:2 българинът стигна до мачбол, но 23-годишният британец успя да вземе подаването си. Сервирайки за успеха Димитров допусна връщане на пробива за 5:4.

В този момент на корта се получи проблем с електрическото захранване на електронната система и след няколко минути пауза двамата играчи бяха вкарани в съблекалнята, докато проблемът не бъде отстранен.





The #MMOPEN has been affected by the general power outage, we are working to restore normality as soon as possible.



We will keep you informed through our social media channels.