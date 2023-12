Григор Димитров надви Рубльов, но българинът и неговите съотборници се разминаха с трофея от демонстративния турнир в Абу Даби

Българският тенисист Григор Димитров записа още една престижна победа по време на демонстративния турнир в Абу Даби, надигравайки Андрей Рубльов в заключителния мач от Световната тенис лига, но в крайна сметка успеха на 32-годишния хасковлия не стигна на неговия тим Кайтс и те отстъпиха в спора за трофея на Ийгълс с 26:29.

Преди да се стигне до двубоя между Димитров и Рубльов обаче се изиграха други четири срещи, като начало постави сблъсъка на смесени двойки, в който Стефанос Циципас и Паула Бадоса надиграха със 7:6(5) Даниил Медведев и Мира Андреева.

Впоследствие обаче Андреева в тандес със София Кенин спечелиха дуела на двойки при жените, побеждавайки Бадоса и Арина Сабаленка със 7:5, за да дадат аванс на Ийгълс в общия резултат при 13:12.

След тази среща дойде време и за мача на двойки при мъжете, където нашият Григор Димитров за пръв път се появи на корта във финала, но за съжаление с неговия партньор Лойд Харис отстъпиха на Медведев и Рубльов с 3:6.

Ситуацията за Кайтс се усложни допълнително и след срещата на сингъл при дамите, в която Арина Сабаленка загуби от София Кенин с 4:6 и така общият резултат набъбна до 25:19 в полза на "орлите".

Това означаваше, че Григор Димитров има нужда от безапелационна победа срещу Андрей Рубльов с 6:0, за да изпрати сблъсъка в шампионски тайбрек. В крайна сметка българинът изигра много силен мач и надигра своя опонент с 6:3, изпращайки срещата в продължения при резултат от 28:25 в полза на Ийгълс. В допълнителното време Димитров намали още изоставането на своя тим при 26:28, но още в следващия гейм Рубльо взе подаването си, с което фиксира и крайното 29:26 в полза на "орлите", с което триумфираха във второто издание на Световната тенис лига в Абу Даби.

