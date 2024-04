Григор Димитров отново е част от топ 10 след 260 седмици чакане

Най-добрият български тенисист Григор Димитров прикова отново погледите на тенис специалистите и на родните фенове през последните няколко дни, след като записа няколко впечатляващи победи по пътя си към финала на турнира от сериите АТР Мастърс 1000 в Маями, САЩ.

В спора за трофея първата ни ракета отстъпи в два сета на италианеца Яник Синер, но страхотното му представяне в предишните срещи беше напълно достатъчно, за да осигури на Гришо отново място сред първите 10 в световната ранглиста.

От тази седмица 32-годишният българин се намира под №9 в подреждането на АТР, което отбелязва неговото завръщане в топ 10 за пръв път от месец ноември 2018 година насам. Оттогава изминаха точно 260 седмици, което поставя Григор на трето място във вечната класация на най-дълго чакалите състезатели отново да бъдат сред десетимата най-добри.

Пред него в това подреждане са шампионът от Ролан Гарос Алберт Коста, който прекарва 264 седмици извън топ 10 между май 1997 и юни 2002, а абсолютен рекордьор по този показател е Жил Симон. Бившият френски тенисист изпада от челната десетка на ранглистата през октомври 2009 и се завръща там за пръв след 304 седмици и близо шестгодишна пауза през септември 2015 година.

Изкачването на Григор Димитров до 9-ото място в класацията на АТР маркира още и завръщането сред най-добрите десет на тенисист, който изпълнява бекхенд с една ръка. За последно това беше Стефанос Циципас, чието лошо начало на годината обаче направи така, че той да се смъкне до №11 през месец февруари, а през тази седмица гърка губи още една позиция и вече е 12-и.

