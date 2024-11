Григор Димитров приключва сезона в Топ 10

Григор Димитров определено изпраща силен сезон. Най-добрият български тенисист ще завърши настоящата 2024 година сред първите 10 в световната ранглиста. Това се случва за втори път в кариерата на хасковлията след 2017 г.

Гришо можеше да бъде лишен от въпросното постижение от Холгер Руне, но датчанинът отпадна на полуфиналите на Мастърса в Париж, където загуби от германеца Александър Зверев. Освен това българинът финишира в Топ 20 на световната ранглиста за осми път. Сред настоящите играчи той е вторият най-възрастен, а пред него е само Новак Джокович, който има 19.

Grigor Dimitrov ATP Tour Grigor - so proud of you to finish top 10 in the ATP for 2024 at 33! @GrigorDimitrov @DelgadoJamie @atptour @danielvallverdu pic.twitter.com/d18RfNE2Su