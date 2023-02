Григор Димитров с първа победа в историята на участията си в Марсилия

14 години след дебюта си Григор Димитров най-после спечели мач на АТР турнира в Марсилия. Първата ракета на България помете за само 65 минути Хайс Брауер с 6:3, 6:2 и достигна четвъртфиналите на надпреварата.

Нидерландецът, който миналата седмица игра четвъртфинал на АТР500 турнира в Ротердам, бе укротен бързо с пробив за 3:1. Григор отрази и двете възможности за връщането му (включително при 30:40 на свой сервис в деветия гейм) и с три мощни сервиса поред затвори частта.

Брауер спечели подаването си за начало на втория сет, но бързо свали гарда. Пет аса, един от тях на втори сервис, оформиха набързо победата на Димитров.

