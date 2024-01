Григор Димитров с първа тренировка на кортовете на Australian Open

Най-добрият български тенисист вече е в Мелбърн, където с пълна сила продължава подготовката му за първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open.

Световният №13 дори проведе първата си тренировка на централния корт на комплекса "Мелбърн Парк" - "Род Лейвър Арина".

Димитров, който само преди дни спечели титлата на турнира от категория АТР 250 в Бризбейн, проведе 30-минутно занимание, в което си партнираше с финландеца Емил Русуувуори, докато двамата бяха наблюдавани от стотици фенове по трибуните.

В края на тренировката на българина и Русуувуори на корта се появиха световният №1 Новак Джокович, който през тази година ще преследва своята 11-а титла на Australian Open, и германеца Александър Зверев, които се подготвяха за съвместно занимание. В социалните мрежи дори се появиха видеа, на които се вижда как Григор се поздравява със своите колеги, след като приключи размяната му на удари срещу Емил Руусувуори.

