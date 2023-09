Григор Димитров ще срещне Александър Зверев в Чънду

Водачът в схемата на турнира по тенис на твърда настилка в Чънду Александър Зверев се класира за полуфиналите на надпреварата в китайския град.

Германецът осъществи обрат на четвъртфиналите срещу сърбина Миомир Кецманович и го отстрани след 5:7, 7:5, 6:2.

Така последното препятствие пред олимпийския шампион преди финала в турнира ще бъде победителят от двойката между българина Григор Димитров и австралиеца Кристофър О'Конъл, които играят по-късно днес в последния четвъртфинал от програмата.

След равностоен първи сет Кецманович успя да вземе предимство в края му, когато Зверев направи няколко непредизвикани грешки и позволи на сърбина да поведе в резултата.

Германецът обаче бързо се реваншира и в началото на втория сет направи пробив. Кецманович обаче продължи да играе на високо ниво и изравни при 4:4 гейма, като в този момент изглеждаше, че има психологическо преимущество.

Тогава обаче играта на Зверев премина на по-високо ниво и той спечели пет поредни гейма, с което взе втория сет и си даде комфортен аванс от пробив в решителния трети. Зверев направи и още един брейк в края, с което затвори срещата.

And the crowd goes wiiiiild! @AlexZverev takes the second set v. Kecmanovic!@ChengduOpen | #ChengduOpen pic.twitter.com/YU3fdTuwdi